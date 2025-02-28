بايرن ميونخ يعزز صدارة الدوري الألماني بثلاثية في شباك شتوتجارت

اكتسح فريق بايرن ميونخ مضيفه شتوتجارت بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب إم إتش بي أرينا، في افتتاح منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

بدأ شتوتجارت التسجيل في المباراة عن طريق أنجيلو ستيلر في الدقيقة 34، بتسديدة قوية سكنت شباك مانويل نوير.

مباراة شتوتجارت ضد بايرن ميونخ

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن مايكل أوليسي من تسجيل هدف التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، قلب بايرن ميونخ الطاولة على شتوتجارت، حيث سجل ليون جورتسيكا الهدف الثاني للبافاري في الدقيقة 64، قبل أن يختتم كينجسلي كومان الثلاثية في الدقيقة 90+2.

بتلك النتيجة، عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 61 نقطة، ووسع الفارق مع ملاحقه باير ليفركوزن إلى 11 نقطة، بينما تجمد رصيد شتوتجارت عند 36 نقطة في المركز السابع.