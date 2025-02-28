بدون طارق حامد.. ضمك يواصل الانهيار في الدوري السعودي بهزيمة أمام الشباب

تلقى فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، هزيمة من نظيره الشباب بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، بعدما فشل الفريقان في هز الشباك رغم المحاولات الهجومية العديدة.

مباراة الشباب ضد ضمك

وفي الشوط الثاني، افتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا التسجيل لفريق الشباب في الدقيقة 63، قبل أن يعزز محمد الشويرخ تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 83.

بذلك، يواصل ضمك الانهيار في الدوري السعودي بدون طارق حامد، إذ لم يعرف فارس الجنوب الفوز في 6 مباريات متتالية، منذ فوزه على الاتحاد في الجولة 17.

شهدت مباراة الشباب ضد ضمك غياب طارق حامد؛ لعدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025.

لم يشارك طارق حامد مع ضمك في الدوري السعودي سوى في مباراتين هذا الموسم، كما ينتهي عقده مع ناديه في صيف 2025.

بتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما تجمد رصيد ضمك عند 24 نقطة في المركز الثالث عشر.