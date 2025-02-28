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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«هاتريك» توني يقود أهلي جدة لانتصار مثير على الهلال بالدوري السعودي

مباراة الهلال ضد
مباراة الهلال ضد أهلي جدة
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حقق فريق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على مضيفه الهلال بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الهلال ضد الأهلي تألقًا لافتًا للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) قاد به فريقه لتحقيق فوز مثير.

مباراة الهلال ضد الأهلي 

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أهلي جدة بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في هز الشباك رغم المحاولات العديدة.

اشتعلت أجواء المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح توني التسجيل لصالح أهلي جدة بعد دقيقتين فقط من بدايته، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد 6 دقائق.

ونجح سالم الدوسري في تقليص الفارق لفريق الهلال بتسجيل هدف في الدقيقة 74، ثم أدرك ماركوس ليوناردو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وفي الدقائق الأخيرة، خطف توني هدف الفوز وهدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 87، ليمنح أهلي جدة 3 نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع أهلي جدة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، متساويًا مع النصر صاحب المرتبة الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند 51 نقطة في وصافة الترتيب.

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