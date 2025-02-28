«هاتريك» توني يقود أهلي جدة لانتصار مثير على الهلال بالدوري السعودي

حقق فريق أهلي جدة فوزًا ثمينًا على مضيفه الهلال بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شهدت مباراة الهلال ضد الأهلي تألقًا لافتًا للمهاجم الإنجليزي إيفان توني، الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) قاد به فريقه لتحقيق فوز مثير.

مباراة الهلال ضد الأهلي

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد أهلي جدة بالتعادل السلبي، حيث فشل الفريقان في هز الشباك رغم المحاولات العديدة.

اشتعلت أجواء المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح توني التسجيل لصالح أهلي جدة بعد دقيقتين فقط من بدايته، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد 6 دقائق.

ونجح سالم الدوسري في تقليص الفارق لفريق الهلال بتسجيل هدف في الدقيقة 74، ثم أدرك ماركوس ليوناردو التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وفي الدقائق الأخيرة، خطف توني هدف الفوز وهدفه الثالث في المباراة في الدقيقة 87، ليمنح أهلي جدة 3 نقاط ثمينة.

بهذا الفوز، رفع أهلي جدة رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، متساويًا مع النصر صاحب المرتبة الثالث، بينما تجمد رصيد الهلال عند 51 نقطة في وصافة الترتيب.