العروبة يفسد فرحة رونالدو بالمئوية بالفوز على النصر بالدوري السعودي

سقط فريق النصر الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فخ الهزيمة أمام مضيفه العروبة بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي العروبة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر ضد العروبة، ولعب المباراة من بدايتها حتى نهايتها، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

مباراة العروبة ضد النصر

افتتح السوري عمر السومة التسجيل لصالح العروبة في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتأخر رفاق رونالدو في النتيجة بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أدرك نواف بوشل التعادل لفريق النصر في الدقيقة 51، قبل أن يصنع السومة هدف فوز العروبة لزميله يوهان جودموندسون في الدقيقة 65.

رونالدو يشارك في 100 مباراة مع النصر

بذلك، أفسد العروبة فرحة كريستيانو رونالدو بالمئوية، حيث كانت هذه المباراة شاهدة على المشاركة رقم 100 في تاريخه مع النصر في مختلف المسابقات.

وبذلك، خاض كريستيانو رونالدو 22 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 آخرين.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد النصر عند 47 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن)، بينما رفع العروبة رصيده إلى 26 نقطة في المركز الحادي عشر.