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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

نقل أحمد السقا إلى المستشفى.. وزينة أول الزائرين

الفنان أحمد السقا
الفنان أحمد السقا بالمستشفى
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تعرض الفنان أحمد السقا للإصابة أثناء تصوير مسلسل "العتاولة ٢"، والمنتظر عرضة خلال الموسم الرمضاني الحالي.

تم نقل الفنان أحمد السقا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة حتى الآن.

توجهت الفنانة زينة أحد أبطال مسلسل "العتاولة"، إلى المستشفى رفقة شقيقتها وفريق العمل، للاطمئنان على الفنان أحمد السقا.

ونشرت الفنانة زينة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لها مع الفنان أحمد السقا من داخل المستشفى أثناء تواجده لتلقي العلاج.

وعلقت الفنانة زينة على الصورة "الجدع، ألف سلامة عليك يا غالي".

مسلسل العتاولة بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، زينة، مصطفى أبو سريع، زينب العبد، والإخراج أحمد خالد موسى.

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