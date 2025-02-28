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السبت 01 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسواق الأوروبية تسجل مكاسب للأسبوع العاشر على التوالي

الأسواق الأوروبية
الأسواق الأوروبية
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أغلقت الأسواق الأوروبية على تباين، اليوم الجمعة، لكنها سجلت أسبوعا عاشرا على التوالي من المكاسب على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عن الخسائر السابقة ليغلق فوق الخط الثابت بفارق ضئيل.

وكان مؤشر ستوكس للتكنولوجيا هو الأسوأ أداء، حيث انخفض بنسبة 1.5% حيث شعر بالتأثيرات غير المباشرة لعمليات بيع عملاق صناعة الرقائق إنفيديا يوم أمس /الخميس/، كما انتعش مؤشر التكنولوجيا العالمي اليوم، حيث واصل المستثمرون تقييم تقرير أرباحه الفصلية.

وأغلق مؤشر داكس الألماني التداولات متراجعا بنحو 0.25% إلى 22495.28 نقطة، بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 0.11% إلى 8111.63 نقطة، كذلك، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.61% إلى 8809.74 نقطة.

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