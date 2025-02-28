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السبت 01 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

المستشار الألماني: بوسع أوكرانيا الاعتماد علينا وعلى أوروبا

المستشار الألماني
المستشار الألماني
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه بوسع أوكرانيا الاعتماد على برلين وعلى أوروبا؛ وفقًا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
فيما قال رئيس المجلس الأوروبي لزيلينسكي: "سنواصل العمل معكم من أجل تحقيق السلام العادل والدائم"، بينما قالت وزيرة خارجية سلوفينيا: “بلادنا تقف إلى جانب أوكرانيا”.
فيما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، قبل قليل، بأن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال علق على سجال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إن زيلينسكي على حق فلا يمكن تحقيق السلام من دون ضمانات.

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