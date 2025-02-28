بينهم نيلي كريم وروبي.. البطولات النسائية تسيطر على دراما رمضان

يشهد الموسم الدرامي الرمضاني مشاركة عدد من النجوم بالعديد من المسلسلات التي يترقبها عشاق الدراما ومن أبرز ملامح دراما رمضان المقبل هي البطولات النسائية التي تغزو الشاشة الصغيرة فتظهر البطولات النسائية بقوة علي مائدة شهر رمضان سواء من خلال إسناد بعض تلك الأعمال إلى عدد من نجمات الصف الأول ، أو من خلال البطولات الجماعية ، وترصد البوابة هذه الأعمال:

إخواتي

يدور المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول مُعاناة أربع شقيقات من رهاب اجتماعي في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها، وتتوالى الأحداث بطولة نيللي كريم، روبي، كنده علوش جيهان الشماشرجي، ومجموعة من النجوم إخراج محمد شاكر خضير.

أثينا

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول قصة مراسلة صحفية تُجبر على التقاعد والابتعاد عن مجال عملها لفترة بعد تعرضها لأزمة كبيرة في حياتها، لكنها تعود لممارسة المهنة من جديد بعد انتحار شقيقتها عبر عالم «الدارك ويب»، فتخوض رحلة محفوفة بالمخاطر داخل هذا العالم لاكتشاف أسراره ومخاطره بطولة ريهام حجاج، أحمد مجدي، سوسن بدر، محمود قابيل، نبيل عيسي، عمر السعيد، إخراج يحيى إسماعيل.

شباب امرأة

يدور المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي حول التاجرة المتسلطة «شفاعات»، التي تحاول استغلال الشاب الريفي الساذج «إمام»، الذي وفد حديثًا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه في حبها على الرغم من أنه أصغر منها سنًا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شيء عندما يقع في حب فتاة شابة، حينها تشعر «شفاعات» بالغيرة وتخطط للانتقام منه بطولة غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود عبد الحافظ،عمرو وهبة، جوري بكر ونخبة من النجوم إخراج أحمد حسن.

عايشة الدور

يدور المسلسل حول امرأة مطلقة وهي أم لطفل وبنت مراهقة حياة يائسة ومليئة بتحديات الحياة اليومية، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من ابنة شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش بعدها حياة مزدوجة بين كونها أم مثالية، وشابة مرحة كما تود أن تكون بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم وغيرهم من الفنانين إخراج أحمد الجندي .

قلبي ومفتاحه

يدور المسلسل حول امرأة مطلقة تسعي للعودة إلى زوجها من أجل ابنها الصغير عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ«مُحلل»، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في إحدى تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه بطولة مي عز الدين، أسر ياسين،أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، ميس حمدان إخراج تامر محسن.

لام شمسية

تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية «نيللي»، التي تُجسّدها الفنانة أمينة خليل، وهي مُدرسة أطفال تعيش مع زوجها «طارق» وأبنائه، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب عندما تكتشف أن زوجها متزوج من امرأة أخرى وأثناء أحداث المسلسل تكتشف مُعلمة أن عدد من الأطفال يتعرضون للتحرش والتنمر في المدرسة، وتحاول بذل قصارى جهدها لمساندتهم ودعمهم وإيجاد حلول للدفاع عنهم، بينما تظهر العديد من المشكلات التي تهدد استقرار عائلتها، وتبعث التوتر والقلق في حياتها. بطولة أمينة خليل ، أحمد السعدني، محمد شاهين يسرا اللوزي صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

ظلم المصطبة

يدور المسلسل في إحدى المناطق الريفية، يتنافس «حسن» مع صديقه «حمادة» على حب «ربيعة»، ثم يسافر «حسن» إلى الخارج فيجد «حمادة» الفرصة سانحة أمامه ليتزوجها، بينما يستغل نفوذ شقيقه الشيخ «علاء» من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ويفرضون سلطتهما على سكان المنطقة، ثم يعلن «حسن» الحرب عليهما بعد عودته بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمي، دياب وغيرهم من النجوم إخراج هاني خليفة.

عقبال عندكوا

تدور الأحداث من خلال حلقات منفصلة متصلة، حيث يستعد «سها» و«فادي» للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشاكل قبل الزفاف، وأثناء محاولتهم لحل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع 7 حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول إلى حافة الانفصال بطولة إيمي سمير غانم، حسن الرداد، إنعام سالوسة، سليمان عيد ، علاء مرسي ومجموعة من النجوم إخراج علاء إسماعيل.

وتقابل حبيب

ويدور المسلسل في إطار إجتماعي رومانسي حول امرأة ثرية تُجسدها النجمة ياسمين عبد العزيز تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، ثم تقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط في صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيًا بطولة ياسمين عبدالعزيز كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد تأليف عمرو محمود ياسين إخراج محمد الخبيري.

كامل العدد 3

وقد حقق هذا المسلسل نجاحاً ساحقاً في الجزء الأول والثاني مما جعل صناع العمل يقدمون منه جزء ثالث ويدور المسلسل في إطار إجتماعي كوميدي حول حياة «أحمد» و«ليلى» وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق «ليلى» وشقيقة «أحمد» إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها حول علاقتهما وأبنائهما ببعضهما البعض بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمي، ميمي جمال ومجموعة من النجوم الشباب إخراج خالد الحلفاوي.

حسبة عمرى

يدور المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي وينتمي إلى نوعية دراما الـ15 حلقة، حول قضايا هامة وهي مناقشة ملف من ملفات قضايا محاكم الأسرة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روجينا وعمرو عبدالجليل، ومحمد رضوان، وعلي الطيب، ومحمود البزاوي، من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

إش إش

يدور المسلسل في إطار شعبي، حول قصة حياة راقصة التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة «آل الجريتلي»، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، ندي موسي، انتصار، دينا، إدوارد، وإخراج محمد سامي.

الأميرة ضل حيطة

تدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي حول حياة «زينب» التي تنقلب حياتها بشكل مفاجئ بعد زواجها، حيث تنشأ العديد من الخلافات مع زوجها الذي يحاول السيطرة عليها وتسيير حياتها بطريقته الخاصة، لكنها ترفض ذلك الوضع وتكتشف بعدها خيانته لها مع صديقتها المقربة، ويتطور الصراع بينهما ليشمل أفراد من عائلتهما وأصدقائهما بطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، سلوي عثمان ومجموعة من النجوم إخراج شيرين عادل.