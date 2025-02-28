القومي لحقوق الإنسان ينظم  سلسلة جلسات حوارية  توعوية

نظمت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية تحت عنوان "التوعية بحقوق الإنسان في المدارس"، وذلك بمحافظة دمياط، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني " الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية".

شهدت الفعاليات حضور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط حيث أدار حوارا مع الطلاب حول حقوق الطفل، أحمد موسى رئيس الاتحادات الطلابية بوزارة التربية والتعليم الذي قدم موضوع المشكلات السلوكية الصفية لدى الطلاب.

شارك في النشاط 25 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين و157 من طلاب المدارس الابتدائية، حيث تم خلال اليومين الأوليين تأهيل المعلمين والأخصائيين لتنفيذ أنشطة وألعاب تعليمية تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان لدى الطلاب، من خلال تقديم موضوعات حقوق الإنسان والشرعة الدولية ، إتفاقية حقوق الطفل، التربية الإيجابية وأهدافها، إلى جانب تنفيذ أنشطة وتطبيقات عملية. قام بتقديم المحتوى كل من مي حمدي ، بخيت عمر أعضاء أمانة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.

وقد قام المعلمون والأخصائيون، في مرحلة تالية، بتنفيذ ورش عمل مع الطلاب على مدار ثلاثة أيام للتوعية بحقوق الإنسان ونبذ التمييز والعنف والتنمر، من خلال الأنشطة والألعاب.

جدير بالذكر أن محافظة دمياط تعد المحافظة الخامسة التي يتم فيها تنفيذ النشاط بعد محافظات الأسكندرية والمنيا والإسماعيلية وبني سويف.