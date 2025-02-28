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السبت 01 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

فيديو.. طرح أول ترنيمة للجن "بالك مندار" من "المداح أسطورة العهد"

مسلسل المداح أسطورة
مسلسل المداح أسطورة العهد
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انطلقت أول ترنيمة للجن ضمن أحداث مسلسل "المداح أسطورة العهد" للنجم حمادة الذي ينافس به في موسم دراما رمضان هذا العام.

ترنيمة "بالك مندار" من كلمات الشاعر الغنائي أسامة محرز، ألحان وتوزيع كريم عبد الوهاب، غناء كورال حنة.
وتأتي ترنيمة "بالك مندار" استمرارا لنجاح ترنيمات العام الماضي بالجزء الرابع من المسلسل والتي تصدرت "التريند" وعرفت باسم "لاقيناك حابس" وتقول كلمات ترنيمة الجن: "لاقيناك حابس، فجيناك لابس، لاقيناك راسي، خليناك حايس، شجينا جدارك، نورنا زار دارك، انفرطوا حروفك، صيرنا زوارك"، وأيضا ترنيمة “الليلة” ضمن الأحداث.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل المداح “أسطورة العهد” مع النجم حمادة هلال كلا من النجوم غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، وغيرهم من النجوم.
https://youtu.be/NjDXofh6puc?si=CwmCsfwXxkPQjF5Q

طرح أول ترنيمة للجن بالك مندار المداح أسطورة العهد