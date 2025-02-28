يبحث الكثير من الطلاب عن رابط التقديم لرياض الأطفال 2026/2025 بالمدارس الحكومية الدولية، والذي أتاحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بالمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2026/2025، وذلك بالمدارس الحكومية الدولية "IPS - ELS".

ويمكن لأولياء الأمور التقديم إلكترونيا خلال الفترة من السبت 1 مارس 2025 وحتى الاثنين 31 مارس 2025، عبر الرابط التالي اضغط هنا.

كيفية التقديم لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية الدولية

حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات التقديم، فقد تم تخصيص الرابط الإلكتروني لاستقبال طلبات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد.

على أولياء الأمور زيارة الموقع الرسمي وإدخال البيانات المطلوبة بدقة لضمان اكتمال عملية التسجيل.

شروط التقديم لرياض الأطفال 2026/2025

التقديم متاح للأطفال المستوفين للسن المطلوب وفق اللوائح المنظمة.

يجب التأكد من صحة البيانات والمستندات المطلوبة قبل التسجيل.

يتم الاختيار وفقًا للضوابط المحددة من قبل الوزارة لضمان الشفافية والمساواة بين المتقدمين.

رابط التقديم لرياض الأطفال 2026/2025

للتقديم الإلكتروني، يرجى الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا.

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تطوير المنظومة التعليمية، وتوفير فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب وتواكب التطورات الحديثة، لذا يُنصح أولياء الأمور بسرعة التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 مارس 2025 لضمان إلحاق أطفالهم بأفضل المؤسسات التعليمية.