وكيل صحة المنوفية: خطة متكاملة لضمان خدمات متميزة خلال رمضان

عقد الدكتور عماد رمضان، وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات القطاع الصحي لشهر رمضان المبارك.

شارك في الاجتماع مديرو الإدارات الفنية والطبية، ومديرو المستشفيات على مستوى المحافظة، بحضور صبري حسن، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني، مدير إدارة المستشفيات، حيث جرت مناقشة آليات العمل خلال الشهر الكريم لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية على مدار الساعة في جميع المنشآت الصحية والمستشفيات.

وأكد وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، مع ضمان توافر الفرق الطبية والتمريضية بشكل دائم لضمان تقديم رعاية صحية متميزة.

كما شدد على متابعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة في أقسام الطوارئ والرعاية المركزة، لضمان تلبية احتياجات المرضى، مع استمرار التنسيق مع وزارة الصحة لضمان الإمداد المستمر بالمستلزمات الضرورية.

وفي إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة، وجّه الدكتور عماد رمضان بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، مع سرعة التعامل مع أي تحديات تواجه الفرق الطبية.

كما شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن فرق الإشراف والمتابعة ستنفذ جولات دورية للتأكد من الالتزام بالإجراءات القياسية ومعايير مكافحة العدوى، مع تقديم تقارير يومية للمديرية لمتابعة الأداء وتحسين مستوى الخدمات. كما أكد أهمية تفعيل خطط الطوارئ داخل المستشفيات، وتجهيز فرق طبية متخصصة للتعامل مع الحالات الحرجة، مع تعزيز انتشار سيارات الإسعاف في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان سرعة الاستجابة.

وشدد وكيل المديرية على ضرورة التنسيق المستمر مع غرفة الطوارئ بمديرية الصحة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين دون تأخير.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الدكتور عماد رمضان عن تقديره للفرق الطبية والفنية والإدارية على جهودهم المستمرة، داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود خلال شهر رمضان، وتعزيز روح التعاون والتفاني لضمان تقديم خدمات صحية تليق بأهالي المنوفية.