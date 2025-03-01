جامعة طيبة تقر دورة التربية الوطنية للطالبات وتعتمد الجداول الدراسية في رمضان

عقد الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، مجلس الجامعة الدوري رقم 22 بحضور أعضاء المجلس، حيث شهد الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة.

استهل المجلس اجتماعه بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما هنأ كافة منسوبي الجامعة بنجاح مؤتمر شباب التكنولوجيين الثالث دون مشكلات أو معوقات.

مجلس جامعة طيبة التكنولوجية يتخذ قرارات هامة

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد جداول شهر رمضان للعام الجامعي 2024 / 2025م، كما وافق المجلس على إنشاء وحدة الخريجين بجامعة طيبة التكنولوجية، وتحديد دورة التربية الوطنية للطالبات على أن تكون خلال الفترة من 6 - 18 سبتمبر 2025.

كما وافق المجلس على تخصيص مكان بالجامعة ليكون منفذاً للخدمات الطلابية بالجامعة، وطرح مزايدة لتأجيره، لتقديم خدمة تصوير المستندات وبيع الأدوات التعليمية للطلاب.

ووافق المجلس على تدشين نظام الإدارة الإلكترونية بإدارة الاجتماعات الخاصة بالمجلس، كأول إدارة تطبق هذا النظام، كما تم إعداد مقترح لإنشاء كليات وبرامج جديدة لتلبية احتياجات سوق العمل، واعتماد مقترح لائحة مكافأة النشر العلمي لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على الإنتاج العلمي.

كما ثمن المجلس تمثيل الجامعة في حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2024م بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تم الموافقة على صرف مكافأة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير للعام الجامعي الحالي 2024/2025م لكليتي تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية وتكنولوجيا الصناعة والطاقة مما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وشفافية، وكذلك الموافقة على إنشاء وحدة للإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي والاجتماعي، وإدراج القضايا المناخية في المناهج الدراسية وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

ووافق المجلس على مقترح بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لفتح منفذ بيع لمنتجات الجهاز داخل الجامعة، وكذلك الموافقة على اعتماد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع كليات الجامعة.

الموافقة على إنشاء برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

كما وافق المجلس، على فتح برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام الجامعي المقبل 2025/2026م، استجابةً للطلب المتزايد على الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وحرصاً من الجامعة على تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة للنجاح في سوق العمل الرقمي.

وووافق المجلس على مقترح الموازنة الخاصة بجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2025/2026م، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ برامجها ومشاريعها، وذلك في إطار حرص الجامعة على التخطيط المستقبلي.

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