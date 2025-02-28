طرح تتر مسلسل "المداح أسطورة العهد" لنغم صالح وحمادة هلال

طرح الفنان حمادة هلال تتر البداية لمسلسله الرمضاني “المداح أسطورة العهد” وتشاركه به على طريقة الديو الفنانة نغم صالح.

تتر البداية لمسلسل “المدح أسطورة العهد” من كلمات الشاعر أحمد شكري وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي لكل من شيندي وخليل وميكس وماستر محمد جودة.

ويأتي الديو الجديد بعد أصداء النجاح الجماهيري الذي صاحب آخر أغنيات نغم "طوفان" والتي تصدرت خلالها تريندات السوشيال ميديا لعدة أيام، ومزجت فيها كلماتها وألحانها مع روح أغنية "بيبة" الشهيرة للنجمة شريهان التي ظهرت لأول مرة في فيلم "عرق البلح" مع النجمة عبلة كامل، لتظهر بشكل توليفة غنائية عصرية عبر كليب العمل الذي تم تصويره بين الفيوم والقاهرة من إخراج خالد برجونا وتوزيع موسيقي سوليسيزر.

وتستعد نغم صالح لطرح ألبومها الجديد "شلق" خلال الفترة المقبلة، ويضم ست أغنيات، وعدة ألوان موسيقية بين الغناء الشرقي والطرب مع موسيقى الهيب هوب والراب ولمسات من الموسيقى الإلكترونية.

ويشارك في بطولة الجزء الخامس من مسلسل المداح “أسطورة العهد” مع النجم حمادة هلال كلا من النجوم غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، وغيرهم من النجوم.



https://youtu.be/wZcjP1PUEiA?si=phqUoV51e3zkmAv-