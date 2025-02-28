فتح باب التقديم لتدريبات التسكين على وظائف المعلمين بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم، فتح باب التقدم لتسجيل الترشح لتدريبات النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين في الفترة من 16 مارس المقبل حتى 26 يونيو 2025، وذلك عبر الرابط التالي، اضغط هنا.

الفئات المستهدفة

الشاغلون لوظائف تعليمية قبل صدور القانون رقم 155 لسنة 2007:

الحاصلون على الدرجة المالية الثالثة في 31/12/2012 وما قبلها.

الذين لم يُسبق لهم النقل (التسكين) إلى وظائف المعلمين.

الشاغلون لوظائف تعليمية بعد صدور القانون رقم 155 لسنة 2007: