محافظ الفيوم يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول شهر رمضان

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد، وأن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار في ظل رعايتكم الكريمة.

وأضاف محافظ الفيوم: "إننا نجدد عهدنا لسيادتكم بأن تبقى راية مصر خفاقة دائماً، حفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لكم بموفور الصحة والتوفيق" .