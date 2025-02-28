ads
الجمعة 28 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسئول روسي يبحث مع عضو بحركة فتح وقف إطلاق النار في غزة وتقديم مساعدات

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقضايا تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة-: "خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع الراهن في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على مهام وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية القمة الطارئة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في القاهرة، والتي ستخصص لبحث القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف حركة فتح وقف اطلاق النار المساعدات الإنسانية