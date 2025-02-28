مسئول روسي يبحث مع عضو بحركة فتح وقف إطلاق النار في غزة وتقديم مساعدات

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، وقف إطلاق النار في قطاع غزة وقضايا تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان أورده موقع "روسيا اليوم" اليوم الجمعة-: "خلال المحادثة، تمت مناقشة الوضع الراهن في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع التركيز على مهام وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".

وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا أهمية القمة الطارئة لجامعة الدول العربية المقرر عقدها في القاهرة، والتي ستخصص لبحث القضية الفلسطينية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولة مستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.