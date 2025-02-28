شاهد| بهجة رمضان في مدرسة المستقبل بالمطرية.. حضور مرتفع وتكريم للمعلمين المتميزين

رصدت البوابة نيوز تفاصيل اليوم الدراسي بالفترة المسائية في مدرسة المستقبل الإعدادية بنات التابعة لإدارة المطرية التعليمية، حيث شهد اليوم حضوراً مرتفعاً للطالبات وتفاعلاً ملحوظاً مع المعلمين.

وخلال زيارة مدير الإدارة التعليمية بالمطرية، أ. محمد حسين، أعرب عن إعجابه بانضباط الطالبات وتفاعلهن الإيجابي خلال الحصص الدراسية.

وشمل اليوم الدراسي حصصاً دراسية أساسية وتقييمات، إلى جانب حصص النشاط التي تميزت بتقديم فقرات غنائية موسيقية احتفالا بشهر رمضان. كما أبدعت طالبتان في رسم فانوس رمضان في دقائق معدودة.

وفي نهاية اليوم الدراسي، قام مدير الإدارة بتكريم معلمتين بمدرسة المستقبل هما معلمة اللغة العربية، رضا أحمد ناصر، ومعلمة التربية الموسيقية، نورا حمادة محمد، وذلك تقديراً لجهودهما في تعزيز انضباط الطالبات وتفاعلهن.

وأكد مدير الإدارة على تقديم الدعم المستمر للمتميزين وتذليل العقبات في العملية التعليمية.

ويبلغ عدد الطالبات في المدرسة 1332 طالبة، موزعات على 27 فصلاً دراسياً، حيث سجلت نسبة الحضور في الصف الأول الإعدادي 87.5%، وفي الصف الثاني الإعدادي 76%.

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