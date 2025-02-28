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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مي عمر تعلن عن مسابقة لجمهورها بقيمة 20 ألف جنيه

مي عمر
مي عمر
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أعلنت الفنانة مي عمر عن مسابقة لجمهورها من المتابعين ورواد السوشيال ميديا، وذلك بمناسبة مسلسلها الجديد "إش إش"، والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان.

ونشرت الفنانة مي عمر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو أغنية المسلسل "حارق ناس كتير"، لتشارك بها الجمهور المسابقة.

منشور الفنانة مي عمر 

وعلقت الفنانة مي عمر على الفيديو بسؤال المسابقة "أغنية حارق ناس كتيرة من مسلسل إش إش 
سؤال المسابقة :
أذكر كام مرة اتقال كلمة “أنا” في الأغنية ؟
أكتر ١٥ واحد هيعلقوا على الأغنية ويجاوبوا على السؤال هيكسبوا ٢٠ ألف جنيه

سكتي سالكة سكتكوا هالكة

إش إش فى رمضان 2025

مدة المسابقه ٢٤ ساعه ، معادنا بكرة الساعة ٨ مساء" إن شاء الله لإعلان الفائزين".

انهالت التعليقات من الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، بالإجابة عن المسابقة، في انتظار تحديد الفائزين بالجائزة.

المسلسل بطولة مي عمر، هالة صدقي، ماجد المصري، دينا، انتصار، ادوارد، محمد الشرنوبي، ايهاب فهمي، عصام السقا، طارق النهري، والإخراج محمد سامي.

مي عمر الفنانة مي عمر محمد سامي المخرج محمد سامي إش إش مسلسل إش إش هالة صدقى