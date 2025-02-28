اقرأ غدًا في «البوابة».. كتاب الله.. مفاتيح لفهم معانى القرآن الكريم وإدراك ما يحتويه من كنوز

الجمعة 28/فبراير/2025 - 09:59 م

تقرأ غدًا في العدد الخاص الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ السبت 1 مارس 2025:

كتاب الله.. مفاتيح لفهم معانى القرآن الكريم وإدراك ما يحتويه من كنوز

آياته تقدم صورة كاملة تامة عن صفات الله تعالى

اهتم بالصحة النفسية لعلاج الحزن وتزكية النفس

تفسير القرآن يخضع لمقاصد الشريعة ومعطيات العصر ومستجداته وليس للنصوص الجامدة

انحيازات حضارية وإنسانية للمفسرين فتحت آفاق جديدة للتفاعل مع النص القرآنى

الاختلافات التفسيرية بين المشرق والمغرب تعود للبيئة والنشأة والسياق العصرى لكل مفسر

الكشف الروحى والأبعاد الباطنية للقرآن أهم ما قدمته الصوفية عبر رمزية وروحانية عميقة

