حيثيات الحكم بإعدام عامل شنقًا في اتهامه بقتل شاب بمدينة الشروق لسرقة متعلقاته

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها الصادر، بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل شاب في مدينة الشروق.

جاء في حيثيات الحكم الصادر، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، كما جاء في تحقيقات النيابة بأن بيت النية وعقد العزم، حيث جالسه حتي غلبه نومه ثم استل سلاحا أبيض "سكين"، وباغته وهو نائم "آمن مطمئن"، وقام بطعنه عدة طعنات في جسده، قاصدا إزهاق روحه، ولم يحدث بينهما شجار، ولكنه تحين الفرصة ليظفر به لضمان قتله، بإصابات قاتلة كما وصفها تقرير الطب الشرعي.



جاء في الحيثيات أن جريمة القتل اقترنت بها جريمة أخرى بذات المكان والوقت وهي؛ سرقة المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجني عليه، حيث استفرد بالمكان بعدما تمكن من تنفيذ خطته الشيطانية بقتل المجني عليه، ونبش بجنبات مسكنه بحثًا عن ثمة مقتنيات يسهل الاستيلاء عليه علي النحو المبين بالتحقيقات، كما اقترنت بجريمة أخرى وهي أن أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".

ولما استقر في يقين المحكمة أن المتهم ارتكب واقعة القتل العمد والسرقة بالإكراه، بعدما حاز سلاحا أبيض في غير الأحوال المصرح بها، وطبقًا للقانون، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه " يحكم على فاعل جناية القتل العمد، بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأضافت الحيثيات أن الجاني ارتكب إلي جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة.

وبعد الاطلاع علي أوراق القضية وسماع أقوال الشهود والاطلاع علي أدلة الثبوت، قضت بحكمها السابق بالإعدام شنقًا.