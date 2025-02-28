تزيين 5 آلاف مسجد فى الفيوم لاستقبال شهر رمضان

تزينت مساجد الفيوم وأصبحت في حُلة جميلة لاستقبال ضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك، الذي يأتي وتنتشر مع النفحات الإيمانية والروحانية، حيث رفعت مديرية أوقاف الفيوم بقيادة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، وبناء على توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، من خلال شن حملة نظافة مكبرة بالمساجد لاستقبال ضيوف الرحمن في الصلوات وصلاة التراويح والتهجد والاعتكاف.

في البداية أعلن فضيلة الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، رفع درجة الاستعداد في أكثر من 5 آلاف مسجد منتشرة بكل أنحاء المحافظة، وإطلاق حملة نظافة مكبرة بالمساجد، من مسجد ناصر بمدينة بمدينة الفيوم، لتزيين المساجد والتأكد من نظافتها لاستقبال ضيوف الرحمن، خلال شهر رمضان المبارك، وأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح وكذلك التهجد والاعتكاف.



وأكد "الشيمي" في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أنه تم إطلاق حملة نظافة بمساجد المحافظة بدءا من مسجد ناصر بمدينة الفيوم، كما أنه جرى أختيار المساجد الكبرى من كل إدارة والبالغ عددها 17 إدارة فرعية بالمحافظة لتشملهم حملات النظافة، بالإضافة إلى إعداد خطة متكاملة بالملتقيات الثقافية والدعوية تغطي الشهر الكريم، إضافة إلى المقاري المتنوعة سواء"للأئمة والتي تعقد بعد صلاة العصر كل يوم ثلاثاء، والأعضاء كل يوم أثنين بعد صلاة العصر، أو مجالس تصحيح التلاوة، والمقارئ النموذجية والتي تعقد بعد صلاة الظهر كل يوم أحد، ومقارئ الجمهور بعد صلاة الجمعة مباشرة"، وهناك أنشطة القرآنية وكذالك الكتاتيب وتعليم النشأ"، وكذالك هناك انشطة قرآنية ومنها المقرآة النموذجية قائمة بعد صلاة الظهر من كل يوم أحد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، أن الخطة المتكاملة التي أعدتها المديرية للشهر الكريم شملت، مجلس الافتاء، بواقع 4 مجالس شهري، كما ستعقد خاطرة القيام وخاطرة العصر ومبنر ثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، وسيعقد الملتقى الفكري بعد الانتهاء من صلاة العصر على مدار الشهر الكريم كاملا للأئمة بمسجد ناصر وهذا المسجد الرئيسي للمحافظة تحت ملتقى فكري خاص ببرنامج وزارة الأوقاف، وهناك ملتقى فكري دعوي كنشاط دعوي لأوقاف الفيوم على مستوى الادارات بالمساجد الكبرى للأئمة والواعظات ايضا.

وأكد وكيل الوزارة بأن هناك برامج مكثفه تذاع بث مباشر، لوجود أستديو للتسجيل بمسجد ناصر بقادة فكر وبرنامج حواري وبرامج على مدار الشهر لفقه الصيام، كما يوجد هناك أئمة على قدر كبير من فهم اللغة ولغات أخرى بجانب اللغة العربية منها اللغة الالمانية والفرنسية والأنجليزية، وهؤلاء الئمة يبينون سماحة الإسلام وفقة الصيام بشهر رمضان بلغات آخرى

وأوضح، " الشيمي" بأن جميع المساجد والزوايا سيقام فيها صلاة القيام تسهيلا على أهالينا في محافظة الفيوم، أسوة بكبار السن والمرضى

وليس هناك وقت محدد للصلاة وحسب حاجة كل مسجد فيما يترائى وفقط الضوابط والتعليمات من وزارة الأوقاف، وهذه المساجد سيكون بها الخطباء وائمة الأوقاف، وغلق المساجد بعد خروج أخر مصلي حتى صلاة الفجر، في العشرين الأوائل من شهر رمضان فقط، كما أن هناك مساجد كبرى للتجهد بها ائمة وخطباء في العشر الأواخر فقط، كما تم تنقية مكتبات المساجد من الكتب الجماعات المتطرفه.



كما أكد وكيل الوزارة على تنظيم ملتقيات فكرية بعد صلاة القيام على مدار الشهر الكريم بمسجد ناصر بالفيوم، إضافة إلى ملتقي فكرى للواعظات بمساجد الفيوم الكبرى، كاشفا عن المساجد التي يقدم بها وجبات للصائمين فعلى من يحتاج ان يتقدم لمائدة اطعام يتقدم بطلب والموافقه عليه شرط ان يكون خارج صحن المسجد حفاظا على حرمة المسجد، بخلاف لو ملحق له دار مناسبات او اخر غير المصلى لا مانع من الموافقه على إقامة الموائد به والإطعام.



كما أنه تم اختيار عناوين متميزة للملتقيات الفكرية التي سيتم تنظيمها على مدار الشهر الكريم، بحضور أئمة وعلماء الازهر الشريف منها "اغتنام مواسم الطاعات والخيرات، وفقه الصيام وأخلاق الصائمين وسلوكهم، والإسلام دين الوسطية ونبذ العنف، وجبر الخاطر وأثره في الدنيا والأخرة، ومكارم الأخلاق ,اثرها في بناء الحضارات، وانتصارات العاشر من رمضان، وحقوق الوالدين، ودروس من يوم بدر، وصدقة الفطر"، وغيرها من الموضوعات التي تهم الإنسان والمواطن المصري.

واستطرد، أنه سيتم تنظيم احتفالات كبري يحضرها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والقيادات التنفيذية والأمنية، والأهالي والمواطنين منها احتفالات العاشر من رمضان، وغزوة بدر وفتح مكة، وليلة القدر، ويتم خلالها تكريم المتميزين من أبناء المحافظة، والفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.