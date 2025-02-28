تعرف على مواعيد الأنشطة والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة إدراج الفعاليات والأنشطة الدينية كجزء أساسي ومحوري ضمن فعاليات "قطار الخير" والذي ينطلق هذا العام على أرض المحافظه، مستهدفًا تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة والتي ستصل إلى كل مواطن في مختلف المناطق، لتعزيز الأجواء الروحانية ونشر الوعي الديني خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرص المحافظة على تقديم شهر رمضان هذا العام بصورة مميزة ومختلفة، وذلك بهدف توفير خدمات متكاملة ومتنوعة للمواطنين، وتعزيز قيم الدعم والتكاتف والانتماء خلال الشهر الكريم.

وأعلنت عن إقامة مسابقة كبرى للقرآن الكريم على مستوى المحافظة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور تشمل مسابقة كبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للأطفال والنشء تقسم لخمس مستويات، مسابقة حفظ القرءان الكريم لكبار السن لا يقل سن المتسابق عن ٣٠ سنة، مسابقة القراءات ( أربعة مستويات )، مسابقة الخطيب الناشيء، ومسابقة الإبتهال والإنشاد الديني.

وكما سيتم تنظيم الملتقى الفكري في مسجد الحبشي بمدينة دمنهور، والذي يشمل درسًا يوميًا بعد صلاة العصر يلقيه إمام المسجد، بالإضافة إلى ندوة يومية بعد صلاة العشاء، يشارك فيها أحد قادة الفكر إلى جانب أستاذ جامعي، لتعزيز الحوار والتوعية الدينية خلال الشهر الكريم.

ومن الجدير بالذكر أن التقديم بالمسابقة يتم بداية من يوم 1 رمضان وحتى يوم ۱۰ رمضان، على ان تبدأ الإختبارات من يوم ۱۱ رمضان وحتى يوم ۲۰ رمضان، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في ليلة القدر يوم ٢٧ رمضان.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على اهمية الدور الذى يقوم به "قطار الخير" في تقديم أنشطة متكاملة تلامس مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والرياضية، والتى تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في نطاق محافظة البحيرة.