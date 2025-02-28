تعرف على مواعيد الأنشطة والمسابقات الدينية خلال شهر رمضان في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بضرورة إدراج الفعاليات والأنشطة الدينية كجزء أساسي ومحوري ضمن فعاليات "قطار الخير" والذي ينطلق هذا العام على أرض المحافظه، مستهدفًا تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة والتي ستصل إلى كل مواطن في مختلف المناطق، لتعزيز الأجواء الروحانية ونشر الوعي الديني خلال شهر رمضان المبارك، في إطار حرص المحافظة على تقديم شهر رمضان هذا العام بصورة مميزة ومختلفة، وذلك بهدف توفير خدمات متكاملة ومتنوعة للمواطنين، وتعزيز قيم الدعم والتكاتف والانتماء خلال الشهر الكريم.
وأعلنت عن إقامة مسابقة كبرى للقرآن الكريم على مستوى المحافظة بمسجد ناصر بمدينة دمنهور تشمل مسابقة كبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم للأطفال والنشء تقسم لخمس مستويات، مسابقة حفظ القرءان الكريم لكبار السن لا يقل سن المتسابق عن ٣٠ سنة، مسابقة القراءات ( أربعة مستويات )، مسابقة الخطيب الناشيء، ومسابقة الإبتهال والإنشاد الديني.
وكما سيتم تنظيم الملتقى الفكري في مسجد الحبشي بمدينة دمنهور، والذي يشمل درسًا يوميًا بعد صلاة العصر يلقيه إمام المسجد، بالإضافة إلى ندوة يومية بعد صلاة العشاء، يشارك فيها أحد قادة الفكر إلى جانب أستاذ جامعي، لتعزيز الحوار والتوعية الدينية خلال الشهر الكريم.
ومن الجدير بالذكر أن التقديم بالمسابقة يتم بداية من يوم 1 رمضان وحتى يوم ۱۰ رمضان، على ان تبدأ الإختبارات من يوم ۱۱ رمضان وحتى يوم ۲۰ رمضان، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في ليلة القدر يوم ٢٧ رمضان.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على اهمية الدور الذى يقوم به "قطار الخير" في تقديم أنشطة متكاملة تلامس مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية والدينية والرياضية، والتى تستهدف الوصول إلى جميع المواطنين في نطاق محافظة البحيرة.