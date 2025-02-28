ترامب: زيلينسكي يمكنه العودة إلى البيت الأبيض عندما يكون جاهزًا للسلام

نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعقد مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يزور واشنطن حاليا، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم الجمعة.



وقال الرئيس دونالد ترامب: "إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي يمكنه العودة إلى البيت الأبيض عندما يكون جاهزًا من أجل السلام"، وذلك بعد احتدام النقاش بينهما في المكتب البيضاوي.



وأضاف ترامب، على منصة "تروث سوشيال"،: "كان لدينا اجتماع مهم جدًا في البيت الأبيض اليوم، عرفنا الكثير، وهو أمر لم يكن من الممكن فهمه دون محادثة تحت ضغط شديد، ومن المدهش ما يخرج بدافع العاطفة، وقد قررت أن الرئيس زيلينسكي ليس جاهزًا للسلام إذا كانت أمريكا مشاركة، لأنه يشعر أن مشاركتنا تعطيه ميزة كبيرة في المفاوضات، أنا لا أريد ميزة، أنا أريد السلام".



وتابع ترامب: "لقد أهان الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبها البيضاوي الموقر، يمكنه العودة عندما يكون جاهزًا للسلام".