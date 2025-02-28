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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فوز فراشات الأهلي بدوري القاهرة للكرة الطائرة تحت 13سنة

لاعبات الاهلي
لاعبات الاهلي
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فازت فراشات النادي الأهلي تحت 13 سنة، بدوري منطقة القاهرة للكرة الطائرة، بعد تغلبهن في المبارة النهائية على فريق وادي دجلة بنتيجة 3/ 0 ، ليحققن رقما قياسيا لموسم بلا هزائم، 
ظهرت فراشات الأهلي بمستوى رائع خلال الموسم تحت إشراف الكابتن حمدي الصافي، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن ياسر صلاح، المشرف على قطاع الناشئين، بقيادة مدرب الفريق كابتن محمد علي الهضبه، وإداري الفريق اشرف عباس، ومدرب الاحمال عمر محمود.

الأهلى النادي الأهلي تحت 13 سنة