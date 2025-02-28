فوز فراشات الأهلي بدوري القاهرة للكرة الطائرة تحت 13سنة

الجمعة 28/فبراير/2025 - 09:44 م

فازت فراشات النادي الأهلي تحت 13 سنة، بدوري منطقة القاهرة للكرة الطائرة، بعد تغلبهن في المبارة النهائية على فريق وادي دجلة بنتيجة 3/ 0 ، ليحققن رقما قياسيا لموسم بلا هزائم،

ظهرت فراشات الأهلي بمستوى رائع خلال الموسم تحت إشراف الكابتن حمدي الصافي، رئيس قطاع الناشئين، والكابتن ياسر صلاح، المشرف على قطاع الناشئين، بقيادة مدرب الفريق كابتن محمد علي الهضبه، وإداري الفريق اشرف عباس، ومدرب الاحمال عمر محمود.