البيت الأبيض: المكسيك تسلم 29 من أعضاء عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تسلمت الليلة الماضية 29 عضوا من أعضاء عصابات المخدرات المكسيكية، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وأشار البيت الأبيض، في بيان، إلى أن "المدعي العام بام بوندي ووزير الخارجية ماركو روبيو قاما بعمل هائل لإنجاز ذلك"، موضحا أن "مجموعة أعضاء العصابات الذين سيصلون قريبا إلى الأراضي الأمريكية، تضم أحد أكثر زعماء العصابات شرا في العالم، وهو رافائيل كارو كوينتيرو".

وأضاف البيان أن كوينتيرو قام "بتعذيب وقتل عميلة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية كيكي كاميرانا عام 1985"، مشيرا إلى أن "الإدارة (الأمريكية) السابقة سمحت لهؤلاء المجرمين بالفرار بحرية وارتكاب جرائم في جميع أنحاء العالم".

واستطرد البيان: "تعلن إدارة ترامب هؤلاء البلطجية كإرهابيين، لأن هذه هي حقيقتهم، وتطالب بالعدالة للشعب الأمريكي".