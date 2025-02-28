أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق قبل ساعات من حلول رمضان

استعدت الاسواق لاستقبال شهر رمضان المعظم، واعلن سوق العبور قبل قليل؛ عن استقرار اسعار الخضروات والفاكهة خلال اليوم الأول للشهر الفضيل والذي يبدأ اعتبارا من غد السبت.

استقر سعر الخضروات داخل سوق العبور للجملة لتصل قيمة الطماطم نحو 4.5 جنيه و البطاطس 7.5 جنيه للكيلو والبصل الأبيض 13 جنيها للكيلو والأحمر بقيمة 14 جنيها للكيلو، و كيلو الكوسة نحو 20 جنيها والجزر بدون عروش 4.5 جنيه للكيلو .

بينما سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي 18 جنيها للكيلو والباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو والأبيض 20 جنيها للكيلو والفلفل الرومي بـ24 جنيها للكيلو و الفلفل الحامي 25 جنيها الفلفل الألوان بنحو 40 جنيها ، و الملوخية نحو 21 و الخيار البلدي بـ19 جنيها و البازلاء بـ13 جنيها .

سعر كيلوالسبانخ11 جينها والقلقاس بـ17 جنيها والبطاطا نحو 10 جنيهات و الثوم بـ 22 جنيها للكيلو و اللفت بـ 4 جنيهات ، والبنجر 10 جنيهات وورق العنب البناتي بـ 100 جنيه للكيلو والكرنب 5 جنيهات والقرنبيط 5.5 جنيه للواحدة و البروكلي 14 جنيها .

وثبت سعر الفاكهة داخل سوق العبور، ليصل سعر كيلو الليمون الحلو 12 جنيها و الليمون البلدي بـ 50 جنيها والليمون الأضاليا 11 جنيها، و البرتقال البلدي والسكري نحو 14 جنيها و البرتقال أبو سرة 20 جنيها للكيلو و النارنج 7جنيهات و اليوسفي 25 جنيها و الكيموكوات 25 جنيها للكيلو الجريب فروت بـ 16 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الجوافة 25 جنيها و الرمان 50 جنيها والفراولة 35 جنيها والكانتلوب 18 جنيها والكاكا 35 جنيها ، العنب الأصفر المستورد والأسود المستورد 115 جنيها لكل منهما .

في المقابل وصل سعر كيلو التفاح الأمريكي الإيطالي لنحو 100 جنيه والتفاح الجولدن 80 جنيها والتفاح السوري اللبناني 80 جنيها و البلح الرملي 18 جنيها والسيوي 70 جنيها والشامية 46 جنيها للكيلو و الإبريمي 37 جنيها و العينات بـ 47 جنيها للكيلو.