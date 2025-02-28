سيراميكا يدك حصون بتروجت برباعية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على حساب بتروجت باربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هيئة قناة السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ سيراميكا بالتهديف مبكرا في الدقيقة السابعة عن طريق إسلام عيسى قبل أن يعود بتروجت في النتيجة من ضربة رأسية عن طريق إسماعيل بامبا، وقبل نهاية الشوط الاول سجل زلاكا الهدف الثاني، وأضاف احمد قندوسي الهدف الثالث، قبل أن يسجل البديل إسلام عيسى الهدف الرابع في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى النقطة الرابعة والعشرين ويحتل المركز السادس، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة التاسعة عشر ويبقى في المركز الحادي عشر.