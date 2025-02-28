البورصة المصرية تشهد طرحًا جديدًا واستثمارات ضخمة خلال 2024

شهدت البورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2024 إدراج شركة "أكت فايننشال" بعد نجاحها في تنفيذ طرح عام أولي تجاوزت قيمته مليار جنيه مصري. وجاءت هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز مركزها المالي، والتوسع في استثماراتها داخل السوق المصرية.

وفي سياق إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، أعلنت "أكت فايننشال" عن التخارج من استثمار رئيسي في شركة السويدي للكابلات، ليصبح هذا التخارج السادس ضمن ثمانية استثمارات قامت بها الشركة. وقد أسفر ذلك عن تحقيق عائد داخلي بنسبة 115%، وهو ما يفوق متوسط العائد الداخلي للشركة، الذي بلغ 53%.

ووفقًا لبيانات الشركة، فقد تم توجيه جزء كبير من السيولة الناتجة عن عمليات التخارج إلى تحالف استثماري بقيمة 6 مليارات جنيه مصري، وهو ما انعكس إيجابيًا على الأداء المالي. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 190 مليون جنيه مصري على مدار السنوات العشر الماضية، تأكيدًا على نجاح استراتيجيتها الاستثمارية طويلة الأجل.

وتعليقًا على هذه التطورات، أكدت مصادر مطلعة أن "أكت فايننشال" تواصل التركيز على تحقيق عوائد مستدامة رغم التقلبات الاقتصادية، مع الالتزام بتقييم الأداء المالي وفقًا لمتغيرات السوق. وأظهرت القوائم المالية للشركة قدرتها على تحقيق متوسط عائد سنوي على حقوق الملكية يتجاوز 41% منذ تأسيسها.

وتعكس هذه النتائج الدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الاستثمارية في دعم البورصة المصرية، وتوفير فرص نمو جديدة في السوق، وسط بيئة اقتصادية تشهد تغيرات متسارعة.