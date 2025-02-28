منتخب السلاح يطير إلى أنجولا لخوض بطولة أفريقيا للناشئين والشباب

غادر المنتخب الوطني للسلاح إلى أنجولا لخوض بطولة أفريقيا للناشئين والشباب التي ستقام خلال الفترة من 1 مارس وحتى 7 من نفس الشهر.

وستشهد البطولة مشاركة العديد من الأبطال الواعدين المصريين في مختلف الأعمار، مما يعكس تتابع الأجيال في لعبة السلاح، ويؤكد على امتلاك مصر لمستقبل باهر في هذه الرياضة.

وتضم قائمة منتخب سلاح الشيش تحت 20 سنة كل من عبدالرحمن طلبة، مصطفى تامر طاحون، عمرو خالد المعاملي على صعيد الناشئين، فيما تشارك كل من جنى إيهاب ولجين خالد على صعيد الناشئات.

وفي منافسات تحت 20 سنة لسلاح السيف، فسيشارك كل من أحمد هشام، أدهم شلبي وياسين خضير على صعيد الناشئين، وتلعب كل من ريناد الدكش، نجوى نوفل وخديجة أبوعلم على صعيد الناشئات.

أما في سيف المبارزة، فيتكون منتخب تحت 20 سنة للناشئين من إسلام أسامة، يوسف شامل، محمود السيد، فيما يتكون منتخب الناشئات من فرح محفوظ، هنا العراقي وسلمى الشيخ.

وفي الفئة العمرية تحت 17 سنة، يشارك في سلاح الشيش كل من عمر خالد ويونس الإبراشي على صعيد الشباب، فيما تلعب كل من فاطيما وهبة وسارة حسني في فئة الشابات.

أما في سلاح السيف تحت 17 سنة، فسيلعب يوسف وليد عبدالقادر في الشباب، فيما تشارك نجوى نوفل، خديجة أبوعلم وعنان حازم في الشابات.

وفي سيف المبارزة، يشارك يوسف محروس في فئة الشباب تحت 17 سنة، بينما تتواجد فريدة عبدالحميد في فئة الشابات.

وأخيرا تشارك شادية أحمد جمال لاعبة سيف المبارزة في منافسات الفردي تحت 15 سنة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري من تامر طاحون مدرب سلاح الشيش، إسلام جمال مدرب سيف المبارزة، خالد شريف مدرب سلاح السيف، الدكتور أيمن غنيم مدير إداري المنتخبات الوطنية، فيما يتكون الجهاز الطبي من الدكتور أحمد عبدالغني والدكتورة غادة عاطف.

وتسعى البعثة المصرية لمواصلة هيمنتها على البطولات الأفريقية، حيث تحصد مصر دائمًا المركز الأول وتحصل على أكبر عدد من الميداليات سواء على صعيد الكبار أو الناشئين، وهو ما يعكس قوة لعبة السلاح في مصر ومكانتها المتميزة على المستوى القاري.