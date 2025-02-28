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الجمعة 28 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وكيل مجلس الشيوخ يهني الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

المستشار بهاء ابوشقة
المستشار بهاء ابوشقة
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بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، ببرقية تهنئه الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والي وزيري الدفاع والداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مؤكداً أنه في هذا الأيام تتجلي فيه الرحمات والبركات ، في ظل استقرار وسلام لوطننا الغالي مصر .

وقال ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن رمضان فرصة للعبادة والعمل والإنتاج من أجل البناء والتنمية للوطن، ويمن علينا بالعزيمة لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن ، داعياً الله عز وجل أن يوفق قائد وزعيم مصر الشجاع في استكمال مسيرة البناء والتنميه التي بدأها منذ 11 عام ، واعادت لمصر مكانتها وريادتها حول العالم ، وخير دليل ما شاهدناه في ازمة غزة الأخيرة التي برهنت علي أن لمصر درع وسيف هو الجيش المصري وزعيم وطني مخلص حفر التاريخ اسمه بحروف من نور .

واكد أن القيادة السياسية برغم الأحداث والمتغيرات الخطيرة التي تمر بها المنطقه ، لم تنسي المواطن المصري وكان فوق كل اعتبار بإقرار الحكومة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة حماية اجتماعية عززت الاستقرار ، واكدت علي رؤية صادقه من القلب من الرئيس لأحوال أبناء وطنه بزيادة الحد الادني للأجور وزيادة المعاشات وإقرار منح للفئات الأولي بالرعاية ، مما يرسخ مبدأ المسئولية الذي يسير علي الرئيس السيسي .

وتقدم ابوشقة بالتهنئة بمناسبة الشهر الفضيل الي وزيري الدفاع والداخليه والقوات المسلحه والشرطه حصن الوطن المنيع ، وصمام أمان هذا البلد ، مهنأ الشعب المصري بشهر رمضان داعياً الي التوحد صفا واحدا خلف القيادة السياسية ، من أجل استقرار مصر التي ستظل محفوظه شامخه بفضل اللة وابنائها المخلصين .
 

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