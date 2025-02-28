رسميًا.. منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 يضم مهاجم برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، رسميًا انتقال لاعبه مهاجمه فيتور روكي إلى صفوف نادي بالميراس البرازيلي.

وكان روكي انضم إلى صفوف برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من فريق أتلتيكو بارانينسي البرازيلي.

ولم يكشف نادي برشلونة في بيانه الرسمي عن تفاصيل الصفقة، ولكن التقارير الصحفية أشارت إلى أن روكي ينضم إلى بالميراس لمدة 5 مواسم.

كما كشفت التقارير أن قيمة الصفقة تبلغ 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كإضافات، يحصل عليها برشلونة نظير انتقال فيتور روكي إلى بالميراس.

بالميراس يدعم صفوفه لـ كأس العالم للأندية بالتعاقد مع فيتور روكي

انضم فيتور روكي إلى برشلونة في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو بارانيينسي، ولم يقدم المهاجم الشاب المستوى المأمول منه، حيث شارك في عدد قليل من المباريات ولم يسجل أي أهداف.

وقرر برشلونة مطلع الموسم الجاري 2024-2025، إعارة فيتور روكي إلى ريال بيتيس الإسباني حتى صيف 2025، قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا ببيعه إلى بالميراس البرازيلي.

يذكر أن، فريق بالميراس يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ضمن فرق المجموعة الأولى، التي يتواجد بها النادي الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي.