أهالي الأقصر يؤدون أول صلاة تراويح بالمسجد العتيق.. فيديو وصور

في أجواء إيمانية مهيبة، أدى الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أول صلاة تراويح في الليلة الأولى لشهر رمضان المبارك ، حيث امتلأت المساجد بالمصلين الذين توافدوا لأداء هذه الشعيرة المباركة، وذلك تحت إشراف مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

صلاة التراويح

وشهد المسجد العتيق، أكبر مساجد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، توافد المصلين لأداء صلاة التراويح الأولى في المسجد، فيما أم المصلين في الصلاة الشيخ حسن منصور، كبير الأئمة بالمسجد.

كما شهدت صلاة التراويح بمسجد العتيق بمدينة إسنا، توافد أطفال بصحبة ذويهم لأداء الصلاة ابتهاجًا بقدوم شهر رمضان المبارك.

أوقاف الأقصر تستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك

فيما أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن خطة المديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، حيث وضعت المديرية خطتها لاستقبال شهر رمضان، والتى تشمل تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها، لمتابعة الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المبارك، مع تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وتولت غرفة العمليات بالمديرية تحديد أسماء وأعداد المساجد التى سوف تقام بها صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف وصلاة عيد الفطر المبارك، كما تم التوجيه بعقد عدد من الاجتماعات المتتالية مع جميع العاملين بالمساجد، وتكثيف الأنشطة الدعوية المقامة بالمساجد مع التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر.

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