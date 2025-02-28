بيراميدز يكتسح الاتحاد السكندري بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الممتاز

حقق فريق بيراميدز فوزا كبير على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على استاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 16 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثلاثية بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 45 ومصطفى فتحي في الدقيقة 56 وفيستون ماييلي في الدقيقة 77.

وألغى الحكم محمد الحنفي هدف لصالح بيراميدز سجله رمضان صبحي في الدقيقة 5 بعد العودة لتقنية الفيديو.

تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - مروان حمدي

تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم – محمود متولي – أحمد أيمن – مؤمن شريف

خط الوسط: كريم الديب – مورو ساليفو – عبد الغني محمد

خط الهجوم: فادي فريد - شكري نجيب – سمير فكري