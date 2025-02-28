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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل بايرن ميونخ ضد شتوتجارت في الدوري الألماني

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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أعلن البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة شتوتجارت، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره شتوتجارت بملعب إم إتش بي أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الإنجليزي هاري كين تشكيل بايرن ميونخ أمام شتوتجارت، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة ليروى ساني ومايكل أوليسي وجمال موسيالا. 

يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن في وصافة الترتيب، بينما يأتي شتوتجارت في المركز السابع وفي رصيده 36 نقطة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد شتوتجارت

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: كونراد لايمر - كيم مين جاي، إريك داير - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: ليون جورتسيكا - جواو بالينيا - جمال موسيالا

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - ليروى ساني. 

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