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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

طرح تتر المسلسل العراقي "العشرين" بصوت رحمة رياض

رحمة رياض
رحمة رياض
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وضعت النجمة رحمة رياض صوتها على تتر المسلسل الرمضانيّ العراقيّ "العشرين" الذي يتناولُ أحداثا عميقة ومُؤثّرة حول العمليّات التي قام بها تنظيم داعش في العراق والدمار الذي سبّبه في البلاد.  

ومن خلال هذا العمل، تخوض رحمة تجربة غناء تترات المسلسلات للمرة الرابعة، والأغنية التي قدمتها بعنوان "العشرين"، تُمثّل المشاعر التي يُعبّر عنها المسلسل.

كلمات الأغنية كتبها ولحّنها سيف الفارس، أمّا محبّ الراوي تولّى عملية التوزيع.

ولا يتوقّف مسلسل "العشرين" عند سرد هذه الأحداث المأساويّة وحسب، بل يتطرّق إلى المشاعر الإنسانيّة العميقة الناتجة عن الحرب والدمار، حيث يركّز على مشاعر الفقدان والانتظار الذي يعيشُه أهل الجُنود المفقودين والمقاتلين الذين لم يعودوا.

يُذكر أن مسلسل "العشرين" هو الجزء الثاني من مسلسل "العشرة" الذي تناول كذلك شخصياتٍ من الشهداء في العراق وركّز ما حلّ بعائلتهم من معاناةٍ وصمود وقدرة على التحمّل والتضحية في سبيل الوطن. 

https://youtu.be/hCuLt4oNktM?si=Yv_tRCmhx4d2DsYk

طرح تتر المسلسل العراقي العشرين بصوت رحمة