في مثل هذا اليوم..البابا بنديكتوس السادس عشر يعلن تقاعده الرسمي

في مثل هذا اليوم، ٢٨ فبراير ٢٠١٣، أعلن البابا بنديكتوس السادس عشر بابا الفاتيكان السابق للبابا فرنسيس تقاعده الرسمي من منصب البابوية، بعد أن أعلن عن قراره التاريخي والشجاع أمام مجمع الكرادلة في ١١ فبراير من نفس العام.



في رسالته الأخيرة، عبر البابا بنديكتوس عن إيمانه العميق بضرورة الاستمرار في خدمة الكنيسة والبشرية، رغم تقاعده.

وقال: “لن أترك الصليب وسأبقى إلى جانب الرب المصلوب ولكن بطريقة جديدة لن أمتلك السلطة لحكم الكنيسة ولكنني سأخدمها بالصلاة.”

وأضاف: “أنا الآن مجرد حاج يبدأ المرحلة الأخيرة من رحلته على هذه الأرض، ولكنني ما زلت أرغب بكل قواي الداخلية في العمل من أجل الخير العام وخير الكنيسة والبشرية.”

وفي كلماته المؤثرة، استشهد الراحل البابا بنديكتوس بالقديس بنديكتوس كمثال على الحياة الملتزمة بخدمة الله، سواء في العلن أو في الظل، وأكد أن تقاعده لا يعني إنهاء عمله الروحي.

هذا القرار التاريخي شكّل لحظة فارقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث كان البابا بنديكتوس الأول الذي يعلن تقاعده عن منصب البابوية منذ قرون.