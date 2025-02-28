مواجهة كلامية بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني بالبيت الأبيض

شهد البيت الأبيض مواجهة كلامية محتدمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة.

وقال ترامب: "سنأخذ العناصر الأرضية النادرة ونستخدمها. بلدك في أزمة كبيرة ولا يمكن الاستمرار في الحوار. أنت تتلاعب بالأوراق وتغامر بحياة الملايين. أنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة. لن تعود للقتال مع روسيا وسنأخذ المعادن النادرة. إما أن تبرموا اتفاقا أو أننا سنترككم لوحدكم."

بينما رد زيلينسكي، قائلا: "ينبغي توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا. لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار فقط. أوكرانيا بحاجة ماسة للدفاع الجوي. اتفاقية المعادن مع الولايات المتحدة ليست كافية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ الحرب وعليه أن يتحمل الثمن. أريد أن أناقش ما تستطيع أمريكا القيام به لدعم أوكرانيا."