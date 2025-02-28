بحضور آلاف المصلين.. الجامع الأزهر يؤدي صلاة التراويح في أولى ليالي رمضان

اصطف آلاف المصلين في أروقة وصحن الجامع الأزهر لأداء صلاتي العشاء والتراويح، من مختلف محافظات الجمهورية والطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، في الليلة الأولى من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ، رُكعًا سُجدًا يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا، يقيمون الصلاة ويلهجون إليه بالدعوات، يطلبون الدرجات العلى ومغفرة الذنوب وتقبّل الأعمال الصالحة، وأن يعينهم على قيام الشهر الفضيل وصيامه والإكثار من الطاعات والتزوّد من الخيرات.

وتقدم المصلين فضيلةُ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور محمود الهواري، رئيس الإدارة المركزية للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد ‏المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة ‏المصحف، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع ‏الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر.

ورفع أذان العشاء الشيخ محمد فوزي، من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ محمد سالم، من أئمة القبلة بالجامع، حيث قرأ من سورة البقرة برواية حفص عن عاصم. ويؤمّ المصلين في صلاة التراويح ويقرأ من سورة البقرة أيضًا: الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، برواية قالون عن نافع المدني (قصر المنفصل وصلة ميم الجمع)، والشيخ محمد سالم، ويقرأ برواية ورش عن نافع المدني (توسط البدل وتقليل ذات الياء)، والشيخ رضا السويفي، من أئمة القبلة بالجامع، برواية البزي عن ابن كثير المكي. ويؤمّ المصلين في صلاة الشفع والوتر الشيخ أحمد العجمي، من أئمة القبلة بالجامع الأزهر.

وينقل المركز الإعلامي للأزهر الشريف صلاتي العشاء والتراويح طوال أيام الشهر الفضيل عبر منصات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك صفحة الجامع الأزهر، كما يتم إذاعتها على عدد من القنوات الفضائية، أبرزها القناة الأولى، القناة الفضائية المصرية، قناة الناس، بالإضافة إلى إذاعة القرآن الكريم على الراديو.

ويُحيي الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان المبارك بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: مقرآت قرآنية، ملتقيات دعوية عقب الصلوات، دروسًا علمية بين التراويح، صلاة التهجد في العشر الأواخر، وتنظيم موائد إفطار يومية للطلاب الوافدين، مع تنظيم احتفالات بالمناسبات التي تقع خلال شهر رمضان، وذلك في إطار ما يقوم به الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية ودوره الدعوي والديني.

1000070941

1000070944

1000070935

1000070926

1000070932

1000070938

1000070929

1000070923

1000070920

1000070911

1000070917

1000070914

1000070902

1000070905

1000070908

1000070899

1000070896

1000070893

1000070959

1000070961

1000070957

1000070884

1000070955

1000070890

1000070887

1000070947

1000070948

1000070878