بابا الفاتيكان يتعرض لأزمة تنفسية ويتلقى العلاج الفوري

تعرض قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بعد ظهر اليوم لأزمة تشنج قصبي معزولة بعد قضاء صباحه بين جلسات العلاج التنفسي والصلاة في الكنيسة.

تسببت الأزمة فى حالة من القيء مع استنشاق، مما أثر بشكل سريع على حالته التنفسية.

تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة على الفور حيث خضع البابا لعملية شفط قصبي، وبدأت له التهوية الميكانيكية غير الجراحية. وأظهرت التقارير الأولية استجابة جيدة من حيث تبادل الغازات.

خلال هذه العملية، ظل البابا في حالة يقظة وتوجيه، متعاونًا مع المناورات العلاجية.

يشار الى ان حاله البابا الصحية لا تزال قيد المتابعة، بينما كان قد تلقى في صباح اليوم القربانة المقدسة.