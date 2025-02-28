دعاء الليلة الأولى من شهر رمضان الكريم

تقدم “البوابة نيوز” دعاء الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك.

اللهم يا أرحم الراحمين، ندعوك باسمك الأعظم و بكتابك الكريم في هذه الليلة المباركة من رمضان، أن تتقبل منا الصلاة والصيام والركوع والسجود والتضرع إليك يا أرحم الراحمين.

اللهم نستحلفك باسمك الرحمن الرحيم أن ترحمنا، وتغفر لنا ذنوبنا، وتتوب علينا، وتبدل سيئاتنا حسنات.

اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، يا ساكن سدرة المنتهى، أن تمنَّ علينا برضاك وهدوء النفس، وأن تحفظ أولادنا وأحفادنا وكل أهلنا في مصر برعايتك الكريمة. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلواتنا، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

بسم اله الرحمن الرحيم (الٓمٓ (1) ذَٰلِكَ ٱلۡكِتَٰبُ لَا رَيۡبَۛ فِيهِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّقِينَ (2) ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ (3) وَٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبۡلِكَ وَبِٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ (4) أُوْلَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ (5) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيۡهِمۡ ءَأَنذَرۡتَهُمۡ أَمۡ لَمۡ تُنذِرۡهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ) صدق الله العظيم

اللهم ارزقنا سعة تغنينا عن السؤال وتكفينا برزقك الحلال يارب عن كل خيرات الدنيا وزينتها ، اللهم رد فلسطين الى اهلها وارحم شهداءنا واسكنهم فردوسك الاعلى مع النبيين والرسل ، اللهم رد كيد المعتدين على اهلنا فى غزة والضفة وطول كرم وخان يونس وبيت لحم وانصر اهل فلسطين على اعداؤهم واعدائنا نصرا مبينا كما نصرت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك .

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمۡ جَنَّـٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنۡهَا مِن ثَمَرَةٖ رِّزۡقٗا قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِي رُزِقۡنَا مِن قَبۡلُۖ وَأُتُواْ بِهِۦ مُتَشَٰبِهٗاۖ وَلَهُمۡ فِيهَآ أَزۡوَٰجٞ مُّطَهَّرَةٞۖ وَهُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ (25)) صدق الله العظيم

اللهم أهدنا فيمن هديت واجعل نصيبنا من العمل الصالح كبيرا يا هادى النفوس وموألف القلوب وعالم الغيب والشهادة، الهم اشفنا و اشفى مرضانا فى مصر وفلسطين وسائر بلاد المسلمين والعالم اجمع و أهدنا الى سواء السبيل وعفوك ورضاك ياالله واجعل فروضك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام نبراسنا يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم ( يَٰبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنۡعَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِيٓ أُوفِ بِعَهۡدِكُمۡ وَإِيَّـٰيَ فَٱرۡهَبُونِ (40) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۢ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّـٰيَ فَٱتَّقُونِ (41) وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ (42) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ (43) ۞أَتَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبِرِّ وَتَنسَوۡنَ أَنفُسَكُمۡ وَأَنتُمۡ تَتۡلُونَ ٱلۡكِتَٰبَۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ (44) وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلۡخَٰشِعِينَ (45)) صدق الله العظيم

اللهم اهْدِ قلوبنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من الذين يقيمون الصلاة ويؤدون الزكاة، ويصومون شهر رمضان ويقبلون أعمالهم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار.

اللهم أجعلنا من أهل الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، وارزقنا الجنة بغير حساب.