مصطفى بكري: تراجع أسعار اللحوم و الخضروات تزامنًا مع حلول شهر رمضان

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المواطنين لديهم ارتياح شديد هذا العام بسبب تراجع أسعار اللحوم والخضروات، مضيفًا: “أحد عمد قرية في الأقصر قام بذبح وبيع لحوم بسعر 300 جنيه للكيلو؛ تضامنا مع المواطنين ومجابهة لجشع التجار”.

وأشار “بكري” خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» قائلا: نرى الأسواق في هذا التوقيت تتحول إلى خلية نحل، من خلال إقبال المواطنين عليها لشراء حاجاتهم من خضروات وسلع غذائية وغيرها؛ استعددا لهذا الشهر المبارك.

وتابع: “للشوادر والمعارض والجمعيات الاستهلاكية اللى وفرتها الدولة المصرية بكافة المحافظات نصيب وافر، من إقبال المواطنين عليها لشراء السلع الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة وبجودة عالية”.