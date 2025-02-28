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الجمعة 28 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد "الهرشة السابعة" و"سفاح الجيزة".. سمر طارق تقدم 8 أغاني في مسلسل "الشرنقة"

المطربة سمر طارق
المطربة سمر طارق
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تشارك المطربة سمر طارق في أحداث مسلسل "الشرنقة" للنجم أحمد داوود عبر تقديمها 8 أغنيات مختلفة خلال حلقاته.

وتضع سمر لمستها الغنائية ضمن أحداث المسلسل بدءا من حلقته الأولى عبر إهدائها ثمان أغنيات من أعمالها الخاصة لصناع العمل تظهر تباعا ضمن مشاهد رئيسية في أحداث المسلسل الدرامي الاجتماعي.

ويشهد العمل مقتطفات من ثلاثة ألبومات مختلفة لسمر طارق، بداية من أغنية "كدة" التي ظهرت في ألبوم "فرق توقيت" الذي يجسد مراحل الحزن الخمسة، بجانب أغنيات "بعيد" و"صوت" و"انسحاب" من ألبوم صوت، والأعمال الأربعة من كلمات سمر وألحانها وتوزيعها الموسيقي.

كما يشهد المسلسل ظهور أربع أغنيات دفعة واحدة من ألبوم "ضل" منها "تخاريف" و"بتمنى" و"بتوه"، وهي أيضا من كلماتها وألحانها بينما وزعتها بمشاركة شادي مؤنس.

وقدمت سمر طارق مؤخرا أغنية "لو" في مسلسل "الهرشة السابعة" للنجمة أمينة خليل، بجانب أغنية "عتمة" وهي تتر مسلسل "سفاح الجيزة" للنجم أحمد فهمي.

وتدور أحداث مسلسل "الشرنقة" في إطار صراع نفسي درامي اجتماعي وتسلط أحداثه الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتجارة السلاح والمخدرات، ويجمع في بطولته أحمد داوود مع صبري فواز ومريم الخشت، والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

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