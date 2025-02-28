"فوازير جدو عاشور".. مسابقة رمضانية للطلاب الموهوبين بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد إطلاق مسابقة "فوازير جدو عاشور" للطلاب الموهوبين بجميع المراحل التعليمية، وذلك بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي، احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

وأكد سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن المسابقة تستهدف طلاب رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية بنوعيها العام والفني، بالإضافة إلى طلاب التربية الخاصة بمختلف فئاتهم.

وأوضح أن حلقات الفوازير سيتم إذاعتها يوميًا في تمام الخامسة مساءً عبر صفحة العلاقات العامة بالمديرية، لمدة 15 يومًا.

وسيتم تجميع إجابات الطلاب وإرسالها عبر رابط إلكتروني سيتم نشره مع آخر حلقة من المسابقة يوم 15 رمضان.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء قرعة بين الإجابات الصحيحة للإعلان عن الفائزين، وتكريمهم خلال حفل الختام بجوائز قيمة.

ودعت المديرية جميع الطلاب في مختلف الإدارات التعليمية إلى متابعة المسابقة والمشاركة فيها، متمنية لهم التوفيق، وأن يكون الشهر الكريم مليئًا بالإبداع والتميز.