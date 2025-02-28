فريق عمل "نص الشعب اسمه محمد": سعداء بإتاحة الفرصة للشباب

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني 2025، والذي يتميز بتنافس عدد كبير من النجوم الكبار و الشباب، ومن تلك الأعمال مسلسل " نص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

تدور أحداث العمل في إطار من الكوميديا الاجتماعية المشوقة حول شاب يقع في الحب من زميلته على الرغم من زواجه، فيتعرض لكثير من المواقف بسبب الأمهات.

عصام عمر: العمل مناسب لقالب الـ 15 حلقة

أكد الفنان عصام عمر، أن أول ما لفت انتباهه عندما قرأ العمل أنه مكتوب بصورة مميزة جداً والدور الذي يقدمه مختلف، وقال أحب كثيراً تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب.

وقال عصام عمر: أنا من المدرسة التي تفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا أحبذ كثيراً الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد، لأن الفن عمل جماعي وإبداع متكامل لفريق ضخم.

وأشار عصام عمر إلي أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يمكن لكل صناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

مايان السيد: العمل يخاطب كل أفراد الأسرة

أكدت الفنانة مايان السيد أن أكثر ما يمز هذا العمل هو أنه يمزج بين النجوم الشباب والكبار وهناك توافق وكيمياء كبيرة ظهرت بين المشاركين، وقالت العمل يخاطب كل أفراد الأسرة بصورة راقية وجذابة، وأتمنى أن ينال أعجاب الجمهور.

هاجر السراج: خطوة مهمة في مشواري

قالت الفنانة هاجر السراج أنها تؤدي دور مختلف جداً على سبيل الشكل والمحتوي، وأكدت أنه تربطها علاقة صداقة مع المخرج عبد العزيز النجار وتعاونا من قبل في مسلسل "حالة خاصة" وهو الذي رشحها هذه المرة. كما أعربت هاجر عن سعادتها لأنها تقدم شخصية جديدة عليها، وقالت أن المسلسل خطوة مهمة في مشواري المهني وبقدر التحدي والإحساس بالمسؤولية الذي يرافقني إلا أنني أعتقد أن ذلك القلق هو عامل صحي يساعدني على تقديم شخصيتي في أفضل صورة.

دنيا سامي: الفرصة أصبحت متاحة للشباب

أكدت الفنانة دنيا سامي، أن اسم المسلسل مشوق جداً من حيث البداية، وأنها شاركت بترشيح من المخرج الذي طلب منها أداء الشخصية بصورة غير نمطية، وقالت دنيا أنه دورها في هذا المسلسل يسبب الكثير من المشاكل في الأحداث وسيكون مفاجأة كبيرة للمشاهدين.

وعبرت دنيا عن سعادتها بالفرص التي أصبحت متاحة حاليا للشباب الذين حصلوا على فرص كبيرة ومؤثرة في الموسم الحالي.