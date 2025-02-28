رونالدو ودوران يقودان تشكيل النصر أمام العروبة في الدوري السعودي

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة العروبة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق النصر بقيادة رونالدو، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره العروبة بملعب نادي العروبة، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كريستيانو رونالدو تشكيل النصر أمام العروبة، ويعاونه في الخط الهجومي الكولومبي جون دوران بعد عودته من الإيقاف.

خاض كريستيانو رونالدو 21 مباراة مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 آخرين.

يحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 47 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال في وصافة الترتيب، بينما يأتي العروبة في المركز الثالث عشر وفي رصيده 23 نقطة.

تشكيل النصر ضد العروبة

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سالم النجدي - محمد سيماكان - محمد آل فتيل - ماجد قشيش

خط الوسط: أنجيلو جابرييل - مارسيلو بروزوفيتش - عبد المجيد الصليهم - ويسلي تيكسيرا

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو - جون دوران.