أستاذ علوم سياسية: غزة تواجه تحدي خطة إعادة الإعمار

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تواجه العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بعملية الإعمار، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وبقية الوسطاء.

وأضافت خلال مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأيام الأخيرة شهدت دخول المعدات الثقيلة تمهيدًا للبدء في المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية قد تحمل نية للتسويف في تنفيذ بنود الاتفاق.

وحول الموقف الأمريكي، تابعت: "تصريحات ترامب حول التراجع عن خطته لتهجير الفلسطينيين جاءت نتيجة للضغط المصري الذي رفض هذا التوجه، بالإضافة إلى الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي والتي أكدت عدم العودة عن الرؤية المصرية".

و أوضحت زهران أن الجهود المصرية والعربية كانت حاسمة في إنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي شملت تبادل الأسرى و المحتجزين، ورغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر في المرحلة الثانية، حيث توجد رهانات تحيط بالموقف العربي، وهو ما اتفق عليه القادة العرب في الرياض، مع وضع أجندة عمل تركز على تصورات إعادة الإعمار.