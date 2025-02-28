تعليم القاهرة يحصد 10 مراكز متقدمة في معرض العلوم والهندسة (ISEF 2025)

في إنجاز جديد يعكس تفوق طلاب العاصمة، حقق تعليم القاهرة 10 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في معرض العلوم والهندسة (ISEF 2025)، الذي أقيم بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، ليؤكد أن العاصمة دائمًا عنوان التميز.

وقدمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين، مشيدة بجهودهم البحثية المتميزة، التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتسهم في خلق جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على رفع اسم مصر عالميًا.

إعداد جيل من العلماء والمبتكرين

وأكدت أن تأهيل الطلاب للمنافسة محليًا وعالميًا هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري، مشيرة إلى أن هؤلاء الطلاب هم قادة المستقبل وصنّاع التغيير.

كما وجهت الشكر والتقدير للمعلمين والمشرفين على دورهم الفاعل في إعداد الطلاب للوصول إلى المراكز الأولى، متمنية لهم مزيدًا من النجاح والتميز.

إنجازات طلاب القاهرة في (ISEF 2025)

المراكز الأولى على مستوى الجمهورية:

المجال: العلوم السلوكية والاجتماعية

الطالبة: مريم محمد فتحي

المشروع: تعزيز المهارات الاجتماعية والعاطفية لدى الأطفال المصابين بالتوحد في مصر من خلال لعبة جادة تعتمد على الواقع المعزز وتقنيات تحليل السلوك التطبيقي

المجال: علوم الأرض والبيئة

الطالبتان: يمنى أحمد محمد – آية أحمد عبدالتواب

المشروع: إنتاج أسمنت ذاتي الإصلاح باستخدام الكائنات الحية الدقيقة

المجال: أنظمة البرمجيات

الطالبتان: ماري عماد حشمت – جسكا باسم عدلي

المشروع: تطوير لقاح رقمي لمكافحة الفيروسات

المراكز الثانية على مستوى الجمهورية:

المجال: العلوم الطبية والصحية

الطالبان: حمدي جمال حمدي – يوسف يحيى زكريا

المشروع: استخدام بروتين MAD2 لوقف انتشار خلايا سرطان الثدي ثلاثي السلبية، ودراسة التركيب الكيميائي للحمض النووي الصحي والمتحور لتحفيز آليات الإصلاح الجيني

المجال: أنظمة البرمجيات

الطالب: آدم عبده محمد

المشروع: تحسين الوصول إلى الكمبيوتر لذوي الإعاقة باستخدام برنامج يحول حركات الوجه إلى أوامر للتحكم في الفأرة

المركز الثالث على مستوى الجمهورية:

المجال: أنظمة البرمجيات الطالبتان: نيرفانا سيمون بليغ – مريم محمد إبراهيم المشروع: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتشخيص الأمراض الجلدية السطحية بدقة عالية



ISEF.. بوابة العلماء نحو العالمية

تعد مسابقة ISEF من أقوى المسابقات الدولية في مجالي العلوم والهندسة لطلاب المرحلة الثانوية، حيث تعتمد على مهارات البحث العلمي لتقديم مشروعات مبتكرة تساهم في حل مشكلات علمية حقيقية. ويحصل الفائزون فيها على فرصة التأهل للمسابقة الدولية، ما يعزز دور مصر في نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار عالميًا.