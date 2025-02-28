الثلاثي البرازيلي يقود تشكيل الهلال ضد أهلي جدة بالدوري السعودي

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يستضيف فريق الهلال، اليوم الجمعة، نظيره أهلي جدة على ملعب المملكة أرينا، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثلاثي البرازيلي مالكوم، كايو سيزار، ماركوس ليوناردو تشكيل الهلال أمام أهلي جدة، رفقة القائد سالم الدوسري.

يحتل الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر، بينما يتواجد أهلي جدة في المركز الخامس وفي رصيده 44 نقطة.

تشكيل الهلال ضد أهلي جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - متعب الحربي

خط الوسط: روبن نيفيز - ميلينكوفيتش سافيتش - مالكوم

وفي الهجوم: كايو سيزار - ماركوس ليوناردو - سالم الدوسري.