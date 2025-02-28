الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس يترأس احتفال يوم الأربعاء الرماد بدلاً من البابا فرنسيس

اعلن الفاتيكان منذ قليل ان البابا فرنسيس لن يكون حاضرًا في احتفال يوم الأربعاء الرماد هذا العام.

وقال الفاتيكان فى بيان له : سيتولى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، المعترف الكبير، رئاسة الاحتفال كما جرت العادة في السنوات السابقة، ولن يُقام الاحتفال في الفاتيكان، بل على تلة أفنتينو.

يبدأ الاحتفال بمسيرة تنطلق من كنيسة سان أنسيلمو، وتستمر حتى بازيليكا سانتا سابينا التابعة لدير الدومينيكان.

وخلال العظة، يتناول الكاردينال موضوع فترة الصوم الكبير، التي تُعد موسمًا ليتورجيًا مخصصًا للتحضير لعيد الفصح.

في هذا السياق، كان البابا فرنسيس قد أكد سابقًا أهمية فترة الصوم، مشيرًا إلى أن “الصوم الكبير يدعونا للنزول عن مسرح التظاهر والعودة إلى القلب، إلى حقيقة ما نحن عليه، بعيدًا عن الأقنعة التي نرتديها”.

وفيما يخص البابا فرنسيس، من المتوقع أن يبدأ عزله الروحي في 9 مارس، ويستمر حتى 14 من نفس الشهر، حسب حالته الصحية، خاصة إذا كان لا يزال في المستشفى.